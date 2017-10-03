北星５―０神楽（杉田３、岩田、藤原＝北）、増毛７―１緑が丘サテライト（大井、川井３、清野、橋本、三鹿由＝増、安部雅＝緑）、東陽３―０東光（本庄、佐藤、Ｏ・Ｇ＝東）、東神楽３―０光陽（Ｏ・Ｇ、平井、江良＝東）、上富良野３―０Ｊ―ＥＬＭ永山（斉藤、近藤、秋田谷＝上）、富良野西３―１中富良野（仁科尊２、澤田＝富、安部＝中）、富良野東２―０広陵（当瀬、神谷凌＝富）、トラウム２ｎｄ３―１旭教大付属（平田２、松本＝ト、萩原＝旭）、啓北６―０士別（金井３、上ヶ島２、坂本＝啓）、春光台２―１神居東（梅村、渋谷＝春、堀＝神）、当麻ＦＣ１―１美瑛（高橋樹＝当、角田＝美）、中央３―０神居（森３＝中）、留萌港南０―０六合、東明１―０留萌（藤田＝東）、士別南２―１美深（平塚、新見＝士、森広＝美）、名寄ＳＣ５―０北門（鈴木、政木一、三浦２、政木総＝名）