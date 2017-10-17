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【男子】

▽１・２年

①堀田弥人（東光）②川田（高台）③井上（鷹栖北野）④新関（東光）

▽３年

①東海林亮汰（北光）②奥村（北光）③吉田（東光）④佐藤（東聖インパクト）

▽４年

①谷口康生（東光）②水谷（高台）③小林（富沢）④布施（近文第二）

▽５年Ａ

①中塩爽太（愛宕東）②獅子原（忠和）③野藤（東栄）④青山（北光）

▽同Ｂ

①大山一樹（東光）②川田（高台）③沢田（鷹栖北野）④奥村（北光）

▽６年

①河北勝希（愛宕東）②渡部（忠和）③芹沢（富沢）④松林（東栄）

【女子】

▽１・２年

①村瀬彩花（陵雲）②江刺（東光）③佐藤（東光）④大谷（東栄）

▽３年

①田村美月（東光）②柿崎（東光）③徳永（東光）④原田（東光）

▽４年Ａ

①東谷悠妃（忠和）②高村（東光）③本田（陵雲）④菊池（東聖インパクト）

▽同Ｂ

①鈴木穂乃花（忠和）②太田（陵雲）③荒川（陵雲）④杉本（東光）

▽５年Ａ

①原田夏帆（東光）②阿部（高台）③宮内（東栄）④日下（高台）

▽同Ｂ

①加藤姫来（忠和）②星野（東光）③井上（愛宕東）④荒井（東聖インパクト）

▽同Ｃ

①佐々木みこ（東栄）②美濃輪（忠和）③斉藤（鷹栖北野）④山本（高台）

▽６年Ａ

①岩戸和音（愛宕東）②松浦（高台）③三上（高台）④新関（東光）

▽同Ｂ

①馬瀬戸遥（富良野ジュニア）②吉田（高台）③笹森（愛宕東）④江刺（東光）