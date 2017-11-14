【男子】

◇団体

▽１回戦

東明３―０緑が丘、永山南２―１東神楽、光陽３―０東鷹栖、春光台３―０東陽、忠和２―１愛宕、北門２―１鷹栖、明星３―０西神楽、広陵２―１東光

▽２回戦

東明２―０永山南、春光台２―１光陽、忠和２―１北門、広陵２―０明星

▽準決勝

東明２―０春光台、広陵２―１忠和

▽決勝

東明２―０広陵

▽３位決定戦

忠和２―１春光台

▽シングルス

①片山（東明）②菊地（愛宕）③小島（東明）④犬嶋（東明）⑤野村（東明）⑤瀬戸（永山南）⑤谷川（鷹栖）⑤佐々木（東明）

▽ダブルス

①犬嶋・片山（東明）②野村・佐々木（東明）③林・辻（春光台）④佐藤・伊藤（広陵）⑤佐々木・木戸（東神楽）⑤平井・鈴木（春光台）⑤谷川・今井（鷹栖）⑤秋葉・長谷川（広陵）

【女子】

◇団体

▽１回戦

愛宕３―０緑が丘、旭教大付属２―１北門、東陽２―１鷹栖、東明３―０東光、春光台２―１広陵、東神楽３―０永山南、明星３―０西神楽、忠和３―０光陽

▽２回戦

愛宕２―０旭教大付属、東明２―０東陽、春光台２―１東神楽、忠和２―０明星

▽準決勝

東明２―１愛宕、忠和２―０春光台

▽決勝

忠和２―０東明

▽３・４位決定戦

愛宕２―０春光台

▽シングルス

①志摩（忠和）②川等（愛宕）③土佐（忠和）④山田（忠和）⑤前田（東明）⑤柴田（東陽）⑤遠藤（東明）⑤高橋（愛宕）

▽ダブルス

①山田・獅子原（忠和）②高木・片渕（愛宕）③前田・遠藤（東明）④高橋・中塩（愛宕）⑤福井・平岡（愛宕）⑤嶋村・谷口（東明）⑤志摩・土佐（忠和）⑤渡部・佐藤（忠和）