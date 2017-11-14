【男子】

▽１・２年

①堀田弥人・新関友悠（東光）②丸田・吉田（東光）③森・奈良（日章）④平尾・漆原（東栄）

▽３年

①吉田一咲・丸田蒼依（東光）②東海林・奥村（北光）③河野・阿部（高台）④野原・川田（高台）

▽４年

①谷口康生・山崎翔叶（東光）②布施・豊嶋（近文第二）③小野・本瀬（北光）④矢野・村瀬（陵雲）

▽５年

①川田光太・水谷純稀（高台）②野藤・堀（東栄）③奥村・青山（北光）④沢田・坂林（鷹栖北野）

▽６年

①河北勝希・高橋孝太郎（愛宕東）②川村・中塩（愛宕東）③渡部・獅子原（忠和）④鎌倉・沢田（近文第二）

【女子】

▽１・２年

①江刺百暖・佐藤圭（東光）②武田・田川（忠別）③伊藤・豊嶋（近文第二）④鎌田・堀籠（東栄）

▽３年

①田村美月・原田麻央（東光）②柿崎・徳永（東光）③阿部・斉藤（東聖インパクト）④中川原・大谷（東栄）

▽４年

①東谷悠妃・鈴木穂乃花（忠和）②荒川・本田（陵雲）③高村・杉本（東光）④中浜・榊田（東光）

▽５年

①原田夏帆・星野紗花（東光）②阿部・佐藤（高台）③加藤・美濃輪（忠和）④山田・斉藤（鷹栖北野）

▽６年

①松浦日菜乃・吉田莉麻（高台）②新関・江刺（東光）③馬瀬戸・樋原（富良野Ｊ）④三上・野原（高台）