【男女混合】
◇ダブルス
▽１部
①板垣雄大・田中万貴（拓殖大）②岡田・庄司遥（拓殖大）③庄司悠・船津（拓殖大）
▽２部
①角川佳樹・高田知里（留萌ＡＢＦ）②大塚・坂田（塚ＤＵＮＫ）③高橋・坂井（末広シャトル・拓殖大）
▽３部
①高橋天海・菅原樹李（フリップ）②刈谷・畠山（フリップ）③原田・寺田（モモンガ・フリー）
▽４部
①伊藤圭一郎・白井麻弓（大町クラブ）
バドミントン 第２０回スポーツハウス杯ミックス選手権大会（１９日・忠和公園体育館）
2017/11/21
【男女混合】
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