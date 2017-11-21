【男子】

◇予選リーグ

▽Ａリーグ

①忠和②中央③東陽

▽Ｂリーグ

①神楽②永山南③愛宕

▽Ｃリーグ

①北門②東神楽・上富良野③鷹栖

▽Ｄリーグ

①緑が丘・美瑛②広陵・富良野東③北星・光陽

▽Ｅリーグ

①中富良野②東光③富良野西

▽Ｆリーグ

①永山②東明③明星

◇１位リーグ

▽Ａ～Ｃブロック

①神楽②忠和③北門

▽個人賞

重久漣（神楽）、村田海莉（忠和）、高橋雪舟（北門）

▽Ｄ～Ｆブロック

①緑が丘・美瑛②永山③中富良野

▽個人賞

今井勘太（緑が丘）、太田陸（永山）、棚瀬裕太（中富良野）

【女子】

◇予選リーグ

▽Ａリーグ

①当麻・東川②永山・北門③神楽

▽Ｂリーグ

①北星・美瑛②啓北③東明Ａ

▽Ｃリーグ

①東光・東陽②忠和・広陵③六合

▽Ｄリーグ

①緑が丘②上富良野・中富良野③神居・中央

▽Ｅリーグ

①富良野東・富良野西②光陽③東明Ｂ

▽Ｆリーグ

①愛宕・神居東②東神楽③鷹栖

◇１位リーグ

▽Ａ～Ｃブロック

①当麻・東川②北星・美瑛③東光・東陽

▽個人賞

谷内里菜（当麻）、真宮美凪（北星）、広野海羽（東陽）

▽Ｄ～Ｆブロック

①緑が丘②愛宕・神居東③富良野東・富良野西

▽個人賞

工藤夏鈴（緑が丘）、佐藤花心（神居東）、奈良莉茉（富良野西）