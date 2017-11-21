【男子】
◇予選リーグ
▽Ａリーグ
①忠和②中央③東陽
▽Ｂリーグ
①神楽②永山南③愛宕
▽Ｃリーグ
①北門②東神楽・上富良野③鷹栖
▽Ｄリーグ
①緑が丘・美瑛②広陵・富良野東③北星・光陽
▽Ｅリーグ
①中富良野②東光③富良野西
▽Ｆリーグ
①永山②東明③明星
◇１位リーグ
▽Ａ～Ｃブロック
①神楽②忠和③北門
▽個人賞
重久漣（神楽）、村田海莉（忠和）、高橋雪舟（北門）
▽Ｄ～Ｆブロック
①緑が丘・美瑛②永山③中富良野
▽個人賞
今井勘太（緑が丘）、太田陸（永山）、棚瀬裕太（中富良野）
【女子】
◇予選リーグ
▽Ａリーグ
①当麻・東川②永山・北門③神楽
▽Ｂリーグ
①北星・美瑛②啓北③東明Ａ
▽Ｃリーグ
①東光・東陽②忠和・広陵③六合
▽Ｄリーグ
①緑が丘②上富良野・中富良野③神居・中央
▽Ｅリーグ
①富良野東・富良野西②光陽③東明Ｂ
▽Ｆリーグ
①愛宕・神居東②東神楽③鷹栖
◇１位リーグ
▽Ａ～Ｃブロック
①当麻・東川②北星・美瑛③東光・東陽
▽個人賞
谷内里菜（当麻）、真宮美凪（北星）、広野海羽（東陽）
▽Ｄ～Ｆブロック
①緑が丘②愛宕・神居東③富良野東・富良野西
▽個人賞
工藤夏鈴（緑が丘）、佐藤花心（神居東）、奈良莉茉（富良野西）