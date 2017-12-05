【男子】
◇ダブルス
▽１部
①伊東駿・太田竣（旭実）②木津・石橋（旭工）③佐々木・高橋（旭工）④水野・菅野（旭実）⑤宮崎・笹木（旭工）⑥荒牧・阿部（旭工）⑦田中・橘（旭実）⑧佐藤・有岡（旭商）
▽２部
①中港雄飛・黒川大翔（旭北）②三觜・太田（留萌）③豊田・山口（留萌）③吉田・志賀（旭工）
◇シングルス
▽１部
①山村勇人（旭実）②福村（旭実）③木津（旭工）④稲垣（旭実）⑤伊東（旭実）⑥有岡（旭商）⑦阿部（旭工）⑧渡辺（旭龍谷）
▽２部
①志賀健人（旭工）②横山（留萌）③長尾（旭東）③金山（旭東）
▽３部
①鳥井朝陽（旭東）②深川（旭東）③飯村（旭西）③西塚（旭高専）
【女子】
◇ダブルス
▽１部
①渡辺聖加・宮崎里沙（旭実）②橘・堀（旭実）③中村・岡田（旭北）④松島・河村（旭西）⑤川上宥・川上理（旭実）⑥志摩・高橋（旭北）⑦越湖・島田（旭東）⑧岩渕・咲田（旭西）
▽２部
①高谷茉莉香・松井冬美（旭商）②上村・舘岡（旭東）③前中・宮下（富良野）③大沼・尾田（旭西）
◇シングルス
▽１部
①藤原遥花（旭実）②菊地（旭実）③木村（旭実）④遠藤（旭実）⑤中村（旭北）⑥渡辺（旭実）⑦宮崎（旭実）⑧橘（旭実）
▽２部
①田中音色（鷹栖）②吉田（旭北）③金山（旭北）③志賀（旭永嶺）
▽３部
①渡辺佳乃（旭農）②鈴木（富良野）③野崎（留萌）③武田（留萌）