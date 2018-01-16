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【男子】
▽１回戦
ＤＤ１１４―５３旭東高、旭明成高８７―６１ドランカーズ、チームキュー７５―６１旭南高、旭医大７５―４３旭西高、旭川神田クラブ７４―５１旭高専、ＭＩＴ１０４―１０３旭龍谷高
▽２回戦
旭川キシイ１２４―３７ＤＤ、旭川トラッシュクラブ１０４―５８旭農高、旭教大１１３―５７旭明成高、旭工高２０―０チームキュー、旭川籠球クラブ１０７―４６旭医大、旭永嶺高１００―８６旭川神田クラブ、旭川大雪クラブ１０２―３２旭実高、ブリンガーズ１００―６２ＭＩＴ
▽３回戦
旭川キシイ１１３―３８旭川トラッシュクラブ、旭教大７７―６３旭工高、旭永嶺高８９―８１旭川籠球クラブ、ブリンガーズ５１―５０旭川大雪クラブ
▽準決勝
旭川キシイ９８―５３旭教大、ブリンガーズ６９―６７旭永嶺高
▽決勝
旭川キシイ８５―４４ブリンガーズ
▽最優秀選手
片山貴雄（旭川キシイ）
【女子】
▽１回戦
旭東高２０―０ゼロ
▽２回戦
旭川篭友会８４―２８旭東高、旭実高８８―４０旭医大、旭南高８６―２４旭高専、旭教大６４―５４旭農高、旭明成高１４２―３１旭西高、スピリッツ８６―３４旭永嶺高、旭商高７６―６４東川高、旭龍谷高２０―０レジスタンス
▽３回戦
旭川篭友会６５―４６旭実高、旭南高７１―４４旭教大、スピリッツ７６―５９旭明成高、旭龍谷高８０―６０旭商高
▽準決勝
旭南高６４―５９旭川篭友会、スピリッツ７６―５４旭龍谷高
▽決勝
旭南高７４―７０スピリッツ
▽最優秀選手
志田萌（旭南高）