▽１部
道北振興タイガース１１―５旭教大、旭医大Ａ１５―０旭教大、バトラ１０―７チーフスＧ、道北振興タイガース５―２旭医大Ａ
　
▽２部
ビルバンテ５―３キューピッド、旭川ジェッツ４―２メディクス、キューピッド５―２ビルバンテ、メディクス３―１旭医大Ｂ、旭川ジェッツ６―３キューピッド
　
▽３部
旭川チェスカ７―６ホワイトタイガース、モモンガーズ５―３ボンバーズ、旭川チェスカ６―４ファイブスターズ
　
▽４部
道北振興ダックス１５―０留萌オロロンウェーブス、日本製紙タートルズ１５―２旭川市役所レッドペッカーズ、ブルーウィングス３―１留萌オロロンウェーブス、道北振興ダックス４―３旭川市役所レッドペッカーズ、ブルーウィングス５―３日本製紙タートルズ
　
▽５部
あおだいしょうオイラーズ６―４旭川ロマンチカ、ホワイト・セレブレイツ５―１ブラスターズ、旭川エンジェルス９―２ハイスクール
　
▽普及リーグ
旭川サンリバーズ８―７旭川エンジェルス