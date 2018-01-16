▽１部
道北振興タイガース１１―５旭教大、旭医大Ａ１５―０旭教大、バトラ１０―７チーフスＧ、道北振興タイガース５―２旭医大Ａ
▽２部
ビルバンテ５―３キューピッド、旭川ジェッツ４―２メディクス、キューピッド５―２ビルバンテ、メディクス３―１旭医大Ｂ、旭川ジェッツ６―３キューピッド
▽３部
旭川チェスカ７―６ホワイトタイガース、モモンガーズ５―３ボンバーズ、旭川チェスカ６―４ファイブスターズ
▽４部
道北振興ダックス１５―０留萌オロロンウェーブス、日本製紙タートルズ１５―２旭川市役所レッドペッカーズ、ブルーウィングス３―１留萌オロロンウェーブス、道北振興ダックス４―３旭川市役所レッドペッカーズ、ブルーウィングス５―３日本製紙タートルズ
▽５部
あおだいしょうオイラーズ６―４旭川ロマンチカ、ホワイト・セレブレイツ５―１ブラスターズ、旭川エンジェルス９―２ハイスクール
▽普及リーグ
旭川サンリバーズ８―７旭川エンジェルス
アイスホッケー 第３８回旭川リーグ大会（２０１７年１２月２５日～１月１３日・大雪アリーナ）
2018/01/16
▽１部
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