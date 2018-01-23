◇決勝トーナメントＡブロック
▽１回戦
ネイバーズ２―１北鎮、永山４―２東川、愛宕６―２西御料地Ｂ、末広１―０神居東
▽準決勝
ネイバーズ６―０永山、愛宕１―０末広
▽決勝
ネイバーズ４―２愛宕
　
◇同Ｂブロック
▽１回戦
グリンベアボーイズＡ８―０末広北、西御料地Ａ１―１（ＰＫ３―２）神楽岡、エスピーダ１０―１羽幌、コスモス２―２（ＰＫ４―３）陵雲
▽準決勝
グリンベアボーイズＡ６―２西御料地Ａ、エスピーダ２４―０コスモス
▽決勝
エスピーダ１４―２グリンベアボーイズＡ