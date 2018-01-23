【男女混合】
①ＡＤＦ（旭川）②クール（富良野）③３ＳＡ―Ａ（旭川）④ＴＯＹＯＫＡＩ―Ｂ（名寄）⑤若草クラブＡ（旭川）⑥ＡＳＶＣ（旭川）⑦クールＦＺ（富良野）⑧ＵＮＩＴＥ（名寄）
ソフトバレーボール 第１７回旭川バレーボール協会会長杯兼第１４回ミカサ杯大会（２１日・大成市民センター体育館）
2018/01/23
【男女混合】
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