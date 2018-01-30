【男子】
クローバー８９―６６神心会、モーティブ２０―０ボンズ、アパッシュ６８―５５当麻クラブ、アラムナス９０―５２ディーンスターク、神田クラブ１０３―５３バブリーズ、トラクターズＡ９３―７８ＭＩＴ、ゼロ男子９１―５９アディクト、カミカゼクラブ７３―７０ゼロＢ、トラッシュクラブＢ１０８―５０アップスＡ
バスケットボール 第１４回旭川地区社会人旭川カップ（２８日・比布町体育館）
2018/01/30
【男子】
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