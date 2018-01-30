【男子】
クローバー８９―６６神心会、モーティブ２０―０ボンズ、アパッシュ６８―５５当麻クラブ、アラムナス９０―５２ディーンスターク、神田クラブ１０３―５３バブリーズ、トラクターズＡ９３―７８ＭＩＴ、ゼロ男子９１―５９アディクト、カミカゼクラブ７３―７０ゼロＢ、トラッシュクラブＢ１０８―５０アップスＡ