▽小学生
①札大ジュニアＪＵＤＯクラブ（札幌）②えりも柔道少年団③柳柔会高畑道場③北区体育館柔道クラブ（札幌）
▽優秀選手
三谷紳一郎（札大ジュニアＪＵＤＯクラブ）
　
▽中学生男子
①永山②北区体育館柔道クラブ（札幌）③士別誠心館道場③新得柔道少年団
▽優秀選手
川島渓太（永山）
　
▽中学生女子
①北柔会道場②永山③士別誠心館道場③末広北道場
▽優秀選手
松倉瑚子（北柔会道場）