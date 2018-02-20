▽小学生
①札大ジュニアＪＵＤＯクラブ（札幌）②えりも柔道少年団③柳柔会高畑道場③北区体育館柔道クラブ（札幌）
▽優秀選手
三谷紳一郎（札大ジュニアＪＵＤＯクラブ）
▽中学生男子
①永山②北区体育館柔道クラブ（札幌）③士別誠心館道場③新得柔道少年団
▽優秀選手
川島渓太（永山）
▽中学生女子
①北柔会道場②永山③士別誠心館道場③末広北道場
▽優秀選手
松倉瑚子（北柔会道場）
柔道 岩崎満杯第６回選抜少年少女大会（１１日・市総合体育館）
2018/02/20
▽小学生
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