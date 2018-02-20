…形…

【男女混合】

▽幼児

①北川流輝（常明館）②児嶋（涛豊館）③佐藤（常明館）③三上（涛豊館）

【男子】

◇小学生

▽１年

①高畑翔太（魁星舘）②後藤（魁星舘）③伊藤（松涛館）③運上（常明館）

▽２年

①堀川琥太郎（常明館）②渡部（誠和会）③本保（ワールド）③谷岡（ワールド）

▽３年

①児嶋海（涛豊館）②上野（誠心館）③鈴木（涛豊館）③三上（涛豊館）

▽４年

①舟木悠人（魁星舘）②大隅（明仁館）③佐竹（ワールド）③西村（沖剛柔）

▽５年

①山本翼（魁星舘）②村上（魁星舘）③高畑（魁星舘）③木幡（魁星舘）

▽６年

①山口竜之介（明仁館）②笹原（涛豊館）③山本（玄制流）③中嶋（玄制流）

◇中学生

①古川偉琉（ワールド）②早勢（明仁館）③柴森（明仁館）③末釜（涛豊館）

▽高校

①長井一馬（松涛館）②多田（ワールド）③河合（涛豊館）

▽一般

①秋葉泰貴（松涛館）②細貝（松涛館）③工藤（涛豊館）

▽シニア

①山前峰行（武徳士）②井戸川（武徳士）③田中（武徳士）

【女子】

◇小学生

▽１年

①塚本優槻（魁星舘）②舟津（涛豊館）③中村（涛豊館）③赤間（明仁館）

▽２年

①藤原樹（常明館）②酒井（常明館）③佐藤（常明館）

▽３年

①益子朱蓮（武徳士）②大西（武徳士）③渋谷（涛豊館）

▽４年

①吉村美唯（誠和会）②小泉（涛豊館）③鈴木（涛豊館）③滝谷（誠和会）

▽５年

①藤原凛（常明館）②鈴木（涛豊館）③神谷（涛豊館）

▽６年

①益塚稀（常明館）②中村（涛豊館）③工藤（涛豊館）

◇中学生

①鎌倉莉瑚（沖剛柔）②及川（和道流）

▽高校

①笹原彩愛（涛豊館）②増沢（ワールド）③早勢（明仁館）

▽一般

①秋葉美香（松涛館）②沼田（沖剛柔）③片野（和道流）

…組手…

【男女混合】

▽幼児

①児嶋陸（涛豊館）②三上（涛豊館）③藤原（常明館）③重田（涛豊館）

【男子】

◇小学生

▽１年

①後藤仙一（魁星舘）②高畑（魁星舘）③伊藤（松涛館）③森山（魁星舘）

▽２年

①渡部伶人（誠和会）②大沼（誠和会）③園田（誠和会）③佐々木（武徳士）

▽３年

①菊池煌介（誠和会）②渡部（誠和会）③鈴木（武徳士）③近藤（涛豊館）

▽４年

①伊地知天空（未来塾）②藤原（未来塾）③三上（玄制流）③舟木（魁星舘）

▽５年

①村上泰都（魁星舘）②山本（魁星舘）③西村（魁星舘）③高畑（魁星舘）

▽６年

①白瀬晃詠（涛豊館）②滝谷（誠和会）③中嶋（玄制流）③佐竹（ワールド）

◇中学生

①千田泰聖（未来塾）②児嶋（涛豊館）③長屋（松涛館）③伊丸岡（明仁館）

▽高校

①長谷川凌馬（滝川西）②工藤（涛豊館）③長井（松涛館）

▽シニア

①佐々木泰之（武徳士）②村田（玄制流）③森田（武徳士）

▽一般

①鈴木司（武徳士）②工藤（涛豊館）③秋葉（松涛館）

【女子】

◇小学生

▽１年

①塚本優槻（魁星舘）②熊原（誠和会）③中村（涛豊館）

▽２年

①藤原樹（常明館）②桶野（常明館）③荻原（玄制流）

▽３年

①渋谷瑚白（涛豊館）②益子（武徳士）③佐藤（松涛館）

▽４年

①滝谷美空（誠和会）②吉村（誠和会）③片桐（誠和会）

▽５年

①藤原凛（常明館）②鈴木（涛豊館）③今野（涛豊館）

▽６年

①益塚稀（常明館）②中村（涛豊館）③工藤（涛豊館）

◇中学生

①藤井夢加（魁星舘）②鎌倉（沖剛柔）③及川（和道流）

▽高校

①笹原彩愛（涛豊館）②増沢（ワールド）③早勢（明仁館）

▽一般

①吉田彩（誠和会）②沼田（沖剛柔）③山田（明仁館）