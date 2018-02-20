▽小学生低学年
①東光Ａ②剣神会Ａ③高台Ａ③永山西Ａ
▽同高学年
①すずらんＡ②永山西Ａ③剣神会③比布
▽中学生
①春光Ａ②すずらんＡ③東光Ａ③東光Ｂ
剣道 第９回ナナカマドライオンズクラブ杯少年大会（１２日・市総合体育館）
2018/02/20
▽小学生低学年
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