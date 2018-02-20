【男女混合】

▽１部

①丸山恭生・青木克文（実業クラブ・神居サークル）②宮松・小田野（実業クラブ・陵雲クラブ）③長尾・田中（ナガオＳＣ・あすなろ）③水口・長谷川（和寒卓球協会・あすなろ）

▽２部

①高張翔伍・木下和子（和寒卓球協会・深川クラブ）②大西・大槻（ＴＣけんぶち・チャレンジ）③荒・中川（鷹志クラブ・はまなす）③谷垣・金田（東神楽クラブ）