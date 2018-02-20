▽１部
佐藤星矢（エレッズ旭川）
▽２部
北川友通（エレッズ旭川）
▽３部
野田倖介（エレッズ旭川）
▽４部
有岡紗希（個人）
▽５部
谷山凌矢（エレッズ旭川）
▽６部
中尾圭汰（グッドスピード）
▽７部
蒲沢芳治（愛宕スニーカークラブ）
▽８部
佐藤雄代（翔くんとゆかいな仲間達）
▽９部
吉田初樹（富良野布部ＳＣ）
▽１０部
神林信平（Ｔ３―Ｃ）
▽１１部
西舘礼唯（グッドスピード）
▽１２部
阿部桜子（旭教大）
▽１３部
石田彰三（東神楽卓球クラブ）
▽１４部
戸城守（愛宕スニーカークラブ）
▽１５部
大坪隆雄（たかす卓球クラブ）
▽１６部
杉本澪（富良野布部ＳＣ）
▽１７部
佐伯ともや（和寒卓球協会）
▽１８部
寺坂美咲（富良野布部ＳＣ）
▽１９部
柳沢零士（グッドスピード）
▽２０部
吉田まゆ美（神居卓球サークル）
▽２１部
青木克文（神居卓球サークル）
▽２２部
村瀬荘司（愛宕スニーカークラブ）
▽２３部
吉本武子（東旭川卓球サークル）
▽２４部
佐藤洋子（神居卓球サークル）
▽２５部
小田脩斗（愛宕スニーカークラブ）
▽２６部
佐藤咲子（トライアングル）
▽２７部
斉藤真知子（あたご卓球サークル）
▽２８部
浜村音来（富良野布部ＳＣ）
▽２９部
宮内たか子（東鷹栖卓球クラブ）
▽３０部
武田和子（個人）
卓球 第１９２回春光大会（１２日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
2018/02/20
▽１部
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