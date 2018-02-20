▽１部

佐藤星矢（エレッズ旭川）

▽２部

北川友通（エレッズ旭川）

▽３部

野田倖介（エレッズ旭川）

▽４部

有岡紗希（個人）

▽５部

谷山凌矢（エレッズ旭川）

▽６部

中尾圭汰（グッドスピード）

▽７部

蒲沢芳治（愛宕スニーカークラブ）

▽８部

佐藤雄代（翔くんとゆかいな仲間達）

▽９部

吉田初樹（富良野布部ＳＣ）

▽１０部

神林信平（Ｔ３―Ｃ）

▽１１部

西舘礼唯（グッドスピード）

▽１２部

阿部桜子（旭教大）

▽１３部

石田彰三（東神楽卓球クラブ）

▽１４部

戸城守（愛宕スニーカークラブ）

▽１５部

大坪隆雄（たかす卓球クラブ）

▽１６部

杉本澪（富良野布部ＳＣ）

▽１７部

佐伯ともや（和寒卓球協会）

▽１８部

寺坂美咲（富良野布部ＳＣ）

▽１９部

柳沢零士（グッドスピード）

▽２０部

吉田まゆ美（神居卓球サークル）

▽２１部

青木克文（神居卓球サークル）

▽２２部

村瀬荘司（愛宕スニーカークラブ）

▽２３部

吉本武子（東旭川卓球サークル）

▽２４部

佐藤洋子（神居卓球サークル）

▽２５部

小田脩斗（愛宕スニーカークラブ）

▽２６部

佐藤咲子（トライアングル）

▽２７部

斉藤真知子（あたご卓球サークル）

▽２８部

浜村音来（富良野布部ＳＣ）

▽２９部

宮内たか子（東鷹栖卓球クラブ）

▽３０部

武田和子（個人）