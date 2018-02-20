▽Ａクラス
①深貝・西沢（卓翔クラブ）②坂本・石内（花咲クラブ）③太田・長能（花咲クラブ・あすなろ）③安井・草創（花咲クラブ）
▽Ｂクラス
①浦島・矢吹（チャレンジ）②秋谷・金田（神居・個人）③佐々木・三井（ひまわり）③石井・三浦（あたご）
▽Ｃクラス
①大河原・北口（ひまわり）②大泉・西山（ひまわり）③横山・小田野（陵雲）③斉藤・宮島（あたご）
▽Ｄクラス
①石井・石田（卓志クラブ）②滝ケ平・笹本（東旭川）③木村・佐々木（永山）③島津・遊佐（あたご）