▽Ⅰ部
①大沢佑梨・関谷初美（旭川）②土岐・高橋（旭川）③多田野・中山（旭川）③沢井・鹿糠（旭川）
▽Ⅱ部
①佐藤るみ子・佐藤由紀代（札幌・函館）②鎌田・寺田（旭川・北見）
▽Ⅲ部
①小泉まり子・坂部美由紀（旭川）②平田・藤田（旭川・札幌）③勝見・佐々木（札幌・苫小牧）③河島・相沢（旭川）
▽Ⅳ部
①杠亜希子・栗田祐子（北見）②尾崎・岡田（北見）
ソフトテニス 第３５回全道レディース旭川大会（１８日・市総合体育館）
2018/02/20
▽Ⅰ部
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