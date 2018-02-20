▽Ⅰ部

①大沢佑梨・関谷初美（旭川）②土岐・高橋（旭川）③多田野・中山（旭川）③沢井・鹿糠（旭川）

▽Ⅱ部

①佐藤るみ子・佐藤由紀代（札幌・函館）②鎌田・寺田（旭川・北見）

▽Ⅲ部

①小泉まり子・坂部美由紀（旭川）②平田・藤田（旭川・札幌）③勝見・佐々木（札幌・苫小牧）③河島・相沢（旭川）

▽Ⅳ部

①杠亜希子・栗田祐子（北見）②尾崎・岡田（北見）