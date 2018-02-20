【男子】

◇シングルス

▽一般

①原田将来（ＡＣＴ）②篠川（ＪＲ北海道）

▽４５歳以上

①古賀孝（スウィング！スウィング！）②木村（アクアマリン）

▽５０歳以上

①佐々木拓（恵庭市役所）②山里（札幌テニス協会）

▽６０歳以上

①得能義典（エルバッハ）②佐々木（末広）

▽７５歳以上

①岩佐秀毅（白樺ローン）②高畑（旭川テニス協会）◇ダブルス

▽４５歳以上

①八木沢俊也・木村比呂樹（トヨタ自動車北海道・アクアマリン）②工藤・北本（北科大ＯＢ・ＳＴＣ）

▽７５歳以上

①高畑佳史・渡辺光三（旭川テニス協会）②吉田・能勢（阪神テニスショップ・平岸ロイヤル）

【女子】

◇シングルス

▽一般

①照井妃奈（ａｍｂｉｔｉｏｕｓ ｃｏｕｒｔ）②井上（ＩＮＯＵＥテニスアカデミー）

▽４５歳以上

①高島徳容（宮の森）②山本（帯広テニス協会）

▽５０歳以上

①青山美幸（ジョイ）②西田（宮の森）

▽５５歳以上

①池田とし子（紋別テニス協会）②小原（スギムラ）

▽６０歳以上

①吉田千恵子（ジョイ）②酒井（ジョイ）◇ダブルス

▽４５歳以上

①高島徳容・今村朋恵（宮の森・新札幌）②江崎・山本（帯広テニス協会）

▽５０歳以上

①岡部恵理子・工藤美香（新札幌・スウィング８９）②松山・倉（旭川テニス協会）

▽５５歳以上

①佐々木朝子・高見葉子（恵庭テニス協会・室蘭テニス協会）②徳丸・五十嵐（旭川テニス協会・苫小牧テニス協会）

▽６０歳以上

①山崎文子・吉田千恵子（ライジング・ジョイ）②臼木・酒井（旭川テニス協会・ジョイ）