▽１部
旭医大Ａ４―４バトラ、道北振興タイガース１４―９旭教大
▽２部
チーフスＧ９―０旭川チェスカ、メディクス９―１ビルバンテ
▽３部
ファイブスターズ７―２ブルーウィングス、旭医大Ｂ２―２モモンガーズ
▽４部
日本製紙タートルズ９―４道北振興ダックス、留萌オロロンウェーブス３―３旭川ロマンチカ
▽５部
ホワイト・セレブレイツ３―３ハイスクール、旭川市役所レッドペッカーズ１２―４あおだいしょうオイラーズ、旭川エンジェルス２―０ブラスターズ