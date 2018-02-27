①若草クラブ（旭川）②ＡＤＦ（旭川）③３ＳＡ（旭川）④クール（富良野）⑤ＳＳＶＣ―Ｂ（士別）⑥ＳＳＶＣ―Ａ（士別）⑦ＣＰスターズ（旭川）
ソフトバレーボール 第７１回旭川市民体育大会（２５日・大成市民センター体育館）
2018/02/27
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