▽１部
①モモンガＡ②鷹栖Ａ③トライデントゴールド
▽２部
①トライデントレッド②トライデントブルー③ティッシュは鼻セレブ派
▽３部
①鍛高単②ＣＲＳ③おぎ～ずＢ
▽４部
①よつばクラブ②カラーズ③グリーン