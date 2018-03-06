▽１回戦
北大１５―３北星学園大、旭教大４―１札医大、旭医大 不戦勝 釧教大・釧路公立大連合、帯広畜産大５―１酪農学園大
▽準決勝
北大１１―２旭教大、帯広畜産大４―０旭医大
▽決勝
北大５―２帯広畜産大
アイスホッケー 旭川アイスホッケー連盟会長杯争奪第２３回大学生旭川大会（２～４日・大雪アリーナ）
2018/03/06
▽１回戦
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