▽１回戦
北大１５―３北星学園大、旭教大４―１札医大、旭医大　不戦勝　釧教大・釧路公立大連合、帯広畜産大５―１酪農学園大
▽準決勝
北大１１―２旭教大、帯広畜産大４―０旭医大
▽決勝
北大５―２帯広畜産大