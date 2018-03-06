▽２部
チーフスＧ１１―１キューピッド、旭川チェスカ９―６キューピッド
▽３部
ホワイトタイガース６―５モモンガーズ
▽４部
ボンバーズ１３―０道北振興ダックス、日本製紙タートルズ２―２旭川ロマンチカ
▽５部
ブラスターズ５―０ホワイト・セレブレイツ、旭川エンジェルス２―１あおだいしょうオイラーズ
▽普及リーグ
ホワイトタイガース１２―２旭川サンリバーズ
アイスホッケー 第３８回旭川市長杯リーグ大会（２月２３日～３月１日・大雪アリーナ）
2018/03/06
▽２部
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