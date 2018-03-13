…クロスカントリー…
【男子】
◇小学生
▽１～３年（５㌔）
①宮下慶太郎（伊の沢ＸＣ）１８分２７秒０②中山（東光ＸＣ）③古城（鷹栖北野ＸＣ）
▽４～６年（５㌔）
①前田航希（伊の沢ＸＣ）１５分２３秒５②郡（伊の沢ＸＣ）③吉田（東神楽ＸＣ）
◇中学生（５㌔）
①馬渕紘人（真狩）１３分４５秒７②小上（京極）③木綿（新得屈足）
◇一般
▽４０歳以上（５㌔）
①齊藤和彦（東川高教）１４分５８秒９②三上（千歳ＭＡＴＡＧＩ）③安藤（永山くりの木幼稚園）
▽１６歳～３９歳（１５㌔）
①村上伊吹（旭農高）３６分２３秒３②和久（和寒ＳＳ）③大江（第２後方支援連隊）
▽４０歳～５９歳（１５㌔）
①常石隆顕（第２施設大隊）４２分０９秒０②小宮山（第２後方支援連隊）③中山（旭川）
▽６０歳以上（１５㌔）
①丹野弘（苫小牧丹野塾）４２分２１秒７②濱田（帯広）③山本（深川ＮＯＳＡＩ道央）
▽一般３０㌔
①細川徹哉（旭川）１時間１７分５３秒５②桑山（旭川）③西浦（帯広クロカン）
▽一般４５㌔
①宇田崇二（福井）１時間４９分５７秒７②橋場（旭川）③安藤（中央大）
【女子】
◇小学生
▽１～３年（５㌔）
①嶋貫莉子（伊の沢ＸＣ）２０分２９秒１②羽柴（東光ＸＣ）③太田（伊の沢ＸＣ）
▽４～６年（５㌔）
①池田葉月（赤井川ＸＣ）１６分０１秒４②早川（豊岡ＸＣ）③篠島（伊の沢ＸＣ）
◇中学生（５㌔）
①栃谷天寧（鷹栖）１４分３１秒１②市橋（朝日）
◇一般
▽４０歳以上（５㌔）
①福井美和子（美瑛ＸＣ）２０分３０秒７②佐々木（芽室）③井田（旭川）
▽一般１５㌔
①盛多ゆづき（旭農高）４６分０１秒６②浅島（札幌８スポ）③大西（喜茂別）
▽一般３０㌔
①米田和美（札幌たんぽぽの丘）１時間３０分５３秒９②大丸（山形置環）③三浦（旭川チーム柿崎）
…チームスプリント…
【男女混合】
◇小学生
▽低学年
①東光ＸＣ―Ｂ（中山櫂・羽柴瑠夏）②伊の沢ＸＣ信長③チームＲ（鷹栖）
▽高学年
①伊の沢ＸＣチームＭ＆Ｃ（前田航希・千葉隆広）②天下布武（東川）③豊岡ＸＣ
【男子】
▽中学生
①ワッショイなかはら（東川、川口颯希・中原有希）②アブソリュート・デュオ（旭川）③チーム真狩
▽高校生
①Ｇｒｅｅｎ ｂｅａｎＳ（旭川、細川徹哉・橋場陸）②Ｙ＆Ｓ（旭川）③チーム旭農
▽一般
①Ｔｅａｍ ＴＷＩＣＥ（東川、宗原弘周・安藤翼）②チームＸ（旭川）③ドラゴンボール（鷹栖）
【女子】
▽高校
①９９９ＡＣ（旭川、熊本小菜実・飯森琴音）
▽一般
①新ホワイトウサビッチ（旭川、八木春奈・川本麻衣）