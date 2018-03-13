…クロスカントリー…

【男子】

◇小学生

▽１～３年（５㌔）

①宮下慶太郎（伊の沢ＸＣ）１８分２７秒０②中山（東光ＸＣ）③古城（鷹栖北野ＸＣ）

▽４～６年（５㌔）

①前田航希（伊の沢ＸＣ）１５分２３秒５②郡（伊の沢ＸＣ）③吉田（東神楽ＸＣ）

◇中学生（５㌔）

①馬渕紘人（真狩）１３分４５秒７②小上（京極）③木綿（新得屈足）

◇一般

▽４０歳以上（５㌔）

①齊藤和彦（東川高教）１４分５８秒９②三上（千歳ＭＡＴＡＧＩ）③安藤（永山くりの木幼稚園）

▽１６歳～３９歳（１５㌔）

①村上伊吹（旭農高）３６分２３秒３②和久（和寒ＳＳ）③大江（第２後方支援連隊）

▽４０歳～５９歳（１５㌔）

①常石隆顕（第２施設大隊）４２分０９秒０②小宮山（第２後方支援連隊）③中山（旭川）

▽６０歳以上（１５㌔）

①丹野弘（苫小牧丹野塾）４２分２１秒７②濱田（帯広）③山本（深川ＮＯＳＡＩ道央）

▽一般３０㌔

①細川徹哉（旭川）１時間１７分５３秒５②桑山（旭川）③西浦（帯広クロカン）

▽一般４５㌔

①宇田崇二（福井）１時間４９分５７秒７②橋場（旭川）③安藤（中央大）

【女子】

◇小学生

▽１～３年（５㌔）

①嶋貫莉子（伊の沢ＸＣ）２０分２９秒１②羽柴（東光ＸＣ）③太田（伊の沢ＸＣ）

▽４～６年（５㌔）

①池田葉月（赤井川ＸＣ）１６分０１秒４②早川（豊岡ＸＣ）③篠島（伊の沢ＸＣ）

◇中学生（５㌔）

①栃谷天寧（鷹栖）１４分３１秒１②市橋（朝日）

◇一般

▽４０歳以上（５㌔）

①福井美和子（美瑛ＸＣ）２０分３０秒７②佐々木（芽室）③井田（旭川）

▽一般１５㌔

①盛多ゆづき（旭農高）４６分０１秒６②浅島（札幌８スポ）③大西（喜茂別）

▽一般３０㌔

①米田和美（札幌たんぽぽの丘）１時間３０分５３秒９②大丸（山形置環）③三浦（旭川チーム柿崎）

…チームスプリント…

【男女混合】

◇小学生

▽低学年

①東光ＸＣ―Ｂ（中山櫂・羽柴瑠夏）②伊の沢ＸＣ信長③チームＲ（鷹栖）

▽高学年

①伊の沢ＸＣチームＭ＆Ｃ（前田航希・千葉隆広）②天下布武（東川）③豊岡ＸＣ

【男子】

▽中学生

①ワッショイなかはら（東川、川口颯希・中原有希）②アブソリュート・デュオ（旭川）③チーム真狩

▽高校生

①Ｇｒｅｅｎ ｂｅａｎＳ（旭川、細川徹哉・橋場陸）②Ｙ＆Ｓ（旭川）③チーム旭農

▽一般

①Ｔｅａｍ ＴＷＩＣＥ（東川、宗原弘周・安藤翼）②チームＸ（旭川）③ドラゴンボール（鷹栖）

【女子】

▽高校

①９９９ＡＣ（旭川、熊本小菜実・飯森琴音）

▽一般

①新ホワイトウサビッチ（旭川、八木春奈・川本麻衣）