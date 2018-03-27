※大会の写真は写真ギャラリーで販売中です
【男女混合】
①斉藤羽菜（旭川ジュニアアルペン）
【男子】
◇小学生
▽１・２年
①内藤駿太（旭川ジュニアアルペン）②工藤（佐呂間スキー少年団）③浅野（東川大雪スキー少年団）
▽３・４年
①二宮一斗（伊の沢レーシング）②田中（伊の沢レーシング）
▽５・６年
①石川大和（伊の沢レーシング）②工藤（佐呂間スキー少年団）③浅野（東川大雪スキー少年団）
◇中学生
①麻生圭太郎（伊の沢レーシング）
◇４０歳未満
①斉藤直樹（旭川）
◇４０～６５歳
①坂上昭彦（Ｄ・Ｄ・Ｓ）②森谷（旭川レーシング）③望月（ＢＲレーシング）
◇６５歳以上
①原田光信（旭川レーシング）②高倉（リハスタジオＮＥＸＴ東光ＳＧ）③中村（旭川レーシング）
◇スノーボード
①品川鉄雄（旭川レーシング）
【女子】
◇小学生
▽１・２年
①島崎叶望（旭川ジュニアアルペン）②高橋（美深レーシング）③渡辺（愛別スキー少年団）
▽３・４年
①浅野ひより（東川大雪スキー少年団）②小池（中富良野スキースポーツ少年団）③細木（中富良野スキースポーツ少年団）
▽５・６年
①利根川泉希（伊の沢レーシング）②内藤（旭川ジュニアアルペン）③斎藤（伊の沢レーシング）
◇中学生
①谷玲亜（伊の沢レーシング）②鈴木（岩見沢レーシング）
◇高校生以上
①篠永久美子（美幌町立国保病院）②成田（ＭＡＸスキークラブ）