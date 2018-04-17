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【男子】

◇ダブルス

▽１部

①蝦夷森駿・太田竣（旭実）②山村・伊東（旭実）③荒牧・阿部（旭工）④木津・目黒（旭実）⑤有岡・佐藤（旭商）⑥水野・菅野（旭実）⑦佐々木・ 高橋（旭工）⑧笹木・宮崎（旭工）

▽２部

①松浦亜喜・市川篤（旭工）②合佐昆・見角（旭南）③星・直井（旭商）③真鍋・依田（旭工）

◇シングルス

▽１部

①山村勇人（旭実）②伊東（旭実）③木津（旭工）④有岡（旭商）⑤木津（旭実）⑥石橋（旭工）⑦渡辺（旭龍谷）⑧水野（旭実）

▽２部

①吉田翔葉（旭工）②中港（旭北）③大竹（旭北）③豊田（留萌）

【女子】

◇ダブルス

▽１部

①宮崎里沙・渡辺聖加（旭実）②橘・堀（旭実）③犬嶋・百武（旭実）④松島・河村（旭西）⑤中村・岡田（旭北）⑥川上・高見（旭実）⑦花井・水田（旭実）⑧志摩・高橋（旭北）

▽２部

①大沼朋叶・尾田奈津子（旭西）②鈴木・高野（留萌）③前中・宮下（富良野）③加賀・笹森（留萌）

◇シングルス

▽１部

①藤原遥花（旭実）②木村（旭実）③遠藤（旭実）④高見（旭実）⑤橘（旭実）⑥中村（旭北）⑦宮崎（旭実）⑧百武（旭実）

▽２部

①志賀香菜子（旭永嶺）②小川（旭南）③内嶋（旭南）③大沼（旭西）