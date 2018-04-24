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【男子】

▽１回戦

忠和９５―３８富良野西、当麻６９―２５上富良野、中央８１―５９富良野東、中富良野４０―２９広陵、愛宕１０８―２７東神楽、北星７２―４４光陽、東明９４―２４明星、神楽８０―３９東光

▽２回戦

永山８０―５１忠和、当麻６１―３２神居東、中央４６―４３美瑛、緑が丘５８―２４中富良野、愛宕８５―６６鷹栖、北星５１―５０永山南、東明６２―５３東陽、北門７０―４４神楽

▽３回戦

永山６２―３９当麻、緑が丘９２―６１中央、愛宕８５―４１北星、北門６５―４８東明

【女子】

▽１回戦

北門６２―３６中富良野、上富良野５１―３６中央、神居東６１―３１富良野西、忠和５４―３４東光、愛宕８０―２３神居、東川７５―１９神楽、東神楽４６―４１東明、美瑛５１―２７啓北、東陽８７―１７鷹栖、広陵４３―４０北星

▽２回戦

当麻８８―３９北門、上富良野４８―４７神居東、忠和４７―４４六合、愛宕６１―４９緑が丘、永山５３―４１東川、光陽４７―４６東神楽、東陽７９―３１美瑛、富良野東５９―２８広陵

▽３回戦

当麻７７―３６上富良野、愛宕７８―４０忠和、永山５８―３８光陽、富良野東７５―４９東陽