神楽４―０東光（栢木２、藤本爽２＝神）、鷹栖９―０東神楽（斉藤３、楠本、長谷部３、浜中、小高＝鷹）、愛宕３―２増毛（菅原、武藤２＝愛、三鹿由、大井＝増）、上富良野１―１北星（千葉＝上、堀田＝北）、留萌８―０六合（川崎、神、進藤３、尾崎２、石黒＝留）、サホークランド士別２―１中央（張閒、菊地＝サ、岡田＝中）、美瑛・富良野西７―１留萌港南（山木、清水４、高島、角田＝美・富、寺山大（留）、パステーク４―０中富良野（菊地、桑原、二階堂、小田＝パ）