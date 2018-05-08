▽１回戦
ニューヤンキース７―０ドリームナイン旭川、アルティメット４―０ジャパッツ、永球会７―６ＪＲ旭川運転所、鷹栖町役場３―０高専坂５９、ジャッグル２―１ブレイクホーキンス
▽２回戦
ニューヤンキース８―７北都ヤンキース、アルティメット１２―０永球会、鷹栖町役場３―２Ｃａｌｄｏ、明治旭川工場１２―１ジャッグル
▽準決勝
ニューヤンキース２―１アルティメット、明治旭川工場７―１鷹栖町役場
▽決勝
ニューヤンキース７―０明治旭川工場