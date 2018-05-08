▽１回戦
ＪＡあさひかわ３―１旭川市消防署野球部、ツルハ旭川６―０旭川教員野球クラブ、旭川ガス１０―３シャネルズ、旭川市役所１０―０道北振興
▽準決勝
ＪＡあさひかわ８―０ツルハ旭川、旭川ガス８―３旭川市役所
軟式野球 春季Ａ・Ｂ級選手権（４日・鷹栖球場）
2018/05/08
▽１回戦
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