▽１回戦
ＪＡあさひかわ３―１旭川市消防署野球部、ツルハ旭川６―０旭川教員野球クラブ、旭川ガス１０―３シャネルズ、旭川市役所１０―０道北振興
▽準決勝
ＪＡあさひかわ８―０ツルハ旭川、旭川ガス８―３旭川市役所