▽１回戦
末広５―１近一、北鎮７―０鷹栖、春光１７―２陵雲
▽２回戦
比布３―２末広、春光台１５―２鷹栖北野、北鎮１０―０末広北、春光９―８旭稜
▽準決勝
比布１０―５春光台、春光１１―０北鎮
▽決勝
春光７―０比布