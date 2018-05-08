▽１回戦

末広５―１近一、北鎮７―０鷹栖、春光１７―２陵雲

▽２回戦

比布３―２末広、春光台１５―２鷹栖北野、北鎮１０―０末広北、春光９―８旭稜

▽準決勝

比布１０―５春光台、春光１１―０北鎮

▽決勝

春光７―０比布