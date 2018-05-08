▽１回戦
新富７―０東五条、永山西９―０豊岡、永山南１３―１上川大雪
▽２回戦
新富１２―３当麻、永山西１１―２愛別、永山南８―０東旭川、愛宕東７―２永山中央
▽準決勝
永山西６―４新富、愛宕東６―５永山南
▽決勝
愛宕東５―４永山西