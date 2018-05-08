▽１回戦
愛宕４―０東神楽、広陵４―０中富良野、東明１―０啓北、永山４―０東川
▽２回戦
愛宕３―１東光、神居１―１（ＰＫ３―２）神居東、旭教大付属０―０（ＰＫ５―４）広陵、忠和１―０東明、トラウム７―０永山、　六合２―０春光台、北門１―１（ＰＫ３―２）中央、永山南４―１鷹栖、東陽０―０（ＰＫ３―２）神楽、明星３―１北星