コンサドーレ旭川２ｎｄ１３―０富良野東、稚内南１―０永山、名寄ＳＣ２―０忠和、永山２―０忠和、名寄ＳＣ２―１コンサドーレ旭川２ｎｄ、稚内南１―０広陵、トラウム１２―０富良野東、トラウム１３―０忠和、名寄ＳＣ２―０広陵、コンサドーレ旭川２ｎｄ６―２稚内南、永山３―０富良野東