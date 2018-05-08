神楽２―１増毛（藤本爽、栢木＝神、大井＝増）、神居４―０東光（新３、笹村＝神）、ＳＳＳＣ４―０東川（千葉２、東、高橋＝Ｓ）、愛宕２―１北門（菅原、長井＝愛、村川＝北）、中央３―２緑が丘サード（門馬、宮田、岡田＝中、久保、坂谷内＝緑）、啓北５―１永山南（山下、高木２、上ヶ島、守田＝啓、沼倉＝永）、旭教大付属５―０緑が丘サテライト（内田怜２、山本３＝付）、春光台７―１名寄東（山崎聡３、山崎真２、天野、青木＝春、小山田＝名）、東明０―０上富良野、トラウムＢ４―２東陽（河野、中島、尾近、田中＝ト、植西、齊籐＝東）、神居東４―０美深（福田２、Ｏ・Ｇ、落合＝神）、明星２―０北星（鈴木２＝明）、トライム３ｒｄ４―２東川（植田、斉藤、浅利、桑江＝ト、溝口２＝東）、留萌３―０留萌港南（進藤、尾崎、伊藤＝留）、ＳＳＳＣ１―１神居東（千葉＝Ｓ、落合＝神）、春光台１―１緑が丘３ｒｄ（山崎聡＝春、松野＝緑）、中央４―１名寄東（川田２、山崎、中尾＝中、小山田＝名）、神楽６―０北門（冨樫、栢木、鈴木、藤本周３＝神）、神居３―１増毛（山川、新、笹村＝神、大井＝増）、東明２―０緑が丘サテライト（我妻、西川＝東）、サフォークランド士別３―０トラウム３ｒｄ（菊地２、高橋龍＝サ）、名寄東３―１美深（小山田、木口聖、工藤＝名、佐藤＝美）、六合１―０東神楽（山中＝六）、留萌８―０中富良野（進藤５、尾崎、伊藤２＝留）、美瑛・富良野西２―０パステーク（山木、角田＝美）、旭教大付属３―０上富良野（斉藤、山本、内田怜＝付）、北星４―３トラウム２ｎｄ（山田、杉村、浅田、堀田＝北、田中、酒見、中島＝ト）、神居東５―１春光台（福田、加藤２、堀、山岸＝神、山崎＝春）、鷹栖５―０留萌港南（楠本、小高、長谷部、斉藤、鈴木＝鷹）、永山南１―１愛宕（菊地＝永、山崎＝愛）、東陽２―０明星（佐藤２＝東）、啓北４―０東光（芳野２、上ヶ島、岩谷＝啓）、東川２―１緑が丘３ｒｄ（遠藤２＝東、坂谷内＝緑）