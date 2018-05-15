【男子】
▽１部
①五十井宣好・片岡裕也（トライデント）②加藤・鈴木（トライデント）③東・小山田（アレスジーク）
▽２部
①浅野健次郎・戸館晴樹（トライデント）②牧野・白井（モモンガ・大町クラブ）③武田・立野（末広シャトル）
▽４部
①原田裕由・伊藤圭一郎（モモンガ・大町クラブ）
【女子】
▽１部
①仲俣亜美・水沼彩（北空知バドミントン協会）
▽２部
①武田莉穂・佐藤由紀乃（末広シャトル）②佐々木・嶋村（あさひクラブ）③五十井・大村（トライデント）
▽３部
①滝川ひろみ・秋山史絵（カラーズ）
▽４部
①青木夫早江・斎藤利恵子（旭川シャトル）②三田地・藤原（フリー）③緒方・白井（モモンガ・大町クラブ）
▽５０歳代
①伊藤輝枝・真山雅世（旭川シャトル）②大内・二瓶（旭川シャトル）
【男女混合】
▽６０歳以下
①小山田侑矢・外川梓（アレスジーク・モモンガ）②東・仲俣（アレスジーク・北空知バドミントン協会）③加藤・水沼（トライデント・北空知バドミントン協会）
▽８０歳以下
①片岡裕也・大村早苗（トライデント）②徳永・阪野（モモンガ）③谷・納村（モモンガ）
▽１００歳以下
①五十井宣好・五十井良枝（トライデント）②白井・寺田（大町クラブ）③伊藤・原田（大町クラブ・モモンガ）
▽１２０歳以下
①佐藤顕司・久我真奈美（末広シャトル・あさひクラブ）②牧野・緒方（モモンガ）