【男子】

▽１部

①五十井宣好・片岡裕也（トライデント）②加藤・鈴木（トライデント）③東・小山田（アレスジーク）

▽２部

①浅野健次郎・戸館晴樹（トライデント）②牧野・白井（モモンガ・大町クラブ）③武田・立野（末広シャトル）

▽４部

①原田裕由・伊藤圭一郎（モモンガ・大町クラブ）

【女子】

▽１部

①仲俣亜美・水沼彩（北空知バドミントン協会）

▽２部

①武田莉穂・佐藤由紀乃（末広シャトル）②佐々木・嶋村（あさひクラブ）③五十井・大村（トライデント）

▽３部

①滝川ひろみ・秋山史絵（カラーズ）

▽４部

①青木夫早江・斎藤利恵子（旭川シャトル）②三田地・藤原（フリー）③緒方・白井（モモンガ・大町クラブ）

▽５０歳代

①伊藤輝枝・真山雅世（旭川シャトル）②大内・二瓶（旭川シャトル）

【男女混合】

▽６０歳以下

①小山田侑矢・外川梓（アレスジーク・モモンガ）②東・仲俣（アレスジーク・北空知バドミントン協会）③加藤・水沼（トライデント・北空知バドミントン協会）

▽８０歳以下

①片岡裕也・大村早苗（トライデント）②徳永・阪野（モモンガ）③谷・納村（モモンガ）

▽１００歳以下

①五十井宣好・五十井良枝（トライデント）②白井・寺田（大町クラブ）③伊藤・原田（大町クラブ・モモンガ）

▽１２０歳以下

①佐藤顕司・久我真奈美（末広シャトル・あさひクラブ）②牧野・緒方（モモンガ）