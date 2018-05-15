▽準決勝
愛宕東３―２永山中央、東聖２―０東川大雪
▽決勝
愛宕東２―１東聖
軟式野球 第１回北海道菅公学生服社旗争奪兼高円宮賜杯第３８回全日本学童大会旭川支部予選（９、１０日・花咲グラウンドほか）
2018/05/15
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- 陸上競技 第２８回道北春季選手権大会（１３日・花咲陸上競技場）
- パークゴルフ 神楽山パークゴルフコース第２０回春季大会（３日）
- 剣道 第３７回旭川地区少年大会（１３日・市総合体育館）