▽１回戦

中央９―８神居、新富１５―３東旭川、永山中央１１―１神楽、大有１４―０春光台、西御料地１８―１東町、三小６―５豊岡、陵雲１２―５緑が丘、忠和８―４旭稜、東五条 不戦勝 愛宕東、近一７―０千代田、永山西１１―１北鎮、末広１０―２共栄、近文１３―３東栄、啓明１０―０神居東、永山南１２―２末広北、春光１０―０東光

▽２回戦

新富１８―１中央、大有７―４永山中央、三小８―４西御料地、忠和１１―０陵雲、近一６―４東五条、永山西３―２末広、近文７―０啓明、春光７―４永山南

▽３回戦

新富７―６大有、三小６―５忠和、永山西９―２近一、近文３―２春光