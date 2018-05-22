◆柔道（１６～１８日・旭大高体育館）

【男子】

◇団体

▽決勝リーグ

旭龍谷４―０旭工、旭龍谷５―０旭大高、旭龍谷５―０旭南、旭龍谷５―０旭実、旭工５―０旭大高、旭工５―０旭南、旭工５―０旭実、旭南２―２（代表戦）旭大高、旭実２―２（代表戦）旭大高、旭実２―２旭南（内容勝）

▽順位

①旭龍谷４勝②旭工３勝１敗③旭実２勝２敗④旭南１勝３敗⑤旭大高４敗

◇個人

▽６０㌔級

①千葉初磨（旭龍谷）②髙橋心（旭工）③吉宮伸吾（旭実）③泉幸成（旭龍谷）⑤斎藤栄輝（旭南）⑤工藤朱璃（旭大高）

▽６６㌔級

①入山竣太（旭龍谷）②中島玖羽（旭龍谷）③梅津純也（旭南）③竹田佳翔（旭龍谷）⑤大竹佑季（旭工）⑤小野寺優斗（旭大高）

▽７３㌔級

①西岡佑（旭工）②遠藤康介（旭龍谷）③松木耀平（旭工）③髙橋礼（旭工）⑤藤島崇斗（旭龍谷）⑤伊藤大輝（旭龍谷）

▽８１㌔級

①幾島拓朗（旭龍谷）②井内麻与（旭工）③岡村大誠（旭工

）③吉本聖（旭南）⑤片桐涼助（旭大高）⑤竹内陸（旭工）

▽９０㌔級

①余湖海斗（旭龍谷）②佐々木冬汰（旭工）③森谷竜斗（旭龍谷）③佐藤豪伎（旭龍谷）⑤芳賀司（旭工）⑤側雄太（旭実）

▽１００㌔級

①小林源太（旭龍谷）②熊谷大夢（旭工）③原田知典（旭龍谷）③川島涼太（旭龍谷）

▽１００㌔超級

①菅原啓太（旭龍谷）②鈴木涼介（旭龍谷）③鏡大輝（旭龍谷）③畠山泰輔（旭工）

【女子】

◇団体

▽決勝リーグ

旭大高２―０旭南、旭大高２―０旭明成、旭南２―１旭明成

▽順位

①旭大高２勝②旭南１勝１敗③旭明成２敗

◇個人

▽４８㌔級

①三田未菜海（旭南）

▽５２㌔級

①江上まりん（旭実）②阿部奎那（旭大高）③千葉穂香（旭明成）③藤本ちひろ（旭南）

▽６３㌔以級

①塚本柊奈（旭龍谷）

▽６３㌔超級

①高階くるみ（旭大高）②及川美優（旭大高）③須藤花凜（旭明成）

◆ソフトテニス（１６～１８日・花咲コート）

【男子】

◇団体

▽Ａブロック

①旭実②旭農③羽幌

▽Ｂブロック

①旭明成②旭大高③東川

▽Ｃブロック

①旭東②旭工③旭高専

▽Ｄブロック

①旭商②旭西③留萌

▽決勝トーナメント１回戦

旭実２―０旭大高、旭商２―１旭工、旭東２―１旭西、旭明成２―１旭農

▽準決勝

旭実２―０旭商、旭明成２―１旭東

▽決勝

旭実２―０旭明成

▽第３代表決定戦

旭東２―１旭商

◇個人

▽準々決勝

及川・菅原（旭実）４―２菅原・渡辺（旭実）、後藤・茂田（旭工）４―２小倉・浅井（旭東）、大野・桐（旭実）４―２金村・坂田（旭工）、藤井・齊藤（旭実）４―０佐藤・岩井（旭商）

▽準決勝

及川・菅原４―０後藤・浅田、大野・桐４―１藤井・齊藤

▽決勝

大野・桐４―２及川・菅原

【女子】

◇団体

▽Ａブロック

①旭実②留萌③富良野緑峰

▽Ｂブロック

①旭明成②旭東③旭農

▽Ｃブロック

①旭北②旭商③旭大高

▽Ｄブロック

①旭西②東川③羽幌

▽決勝トーナメント１回戦

旭実２―０旭東、旭商２―０旭西、旭北２―０留萌、旭明成２―０東川

▽準決勝

旭実２―０旭商、旭明成２―０旭北

▽決勝

旭明成２―１旭実

▽第３代表決定戦

旭商２―１旭北

◇個人

▽準々決勝

渡邊・柳元（旭東）４―２髙橋・村瀬（旭実）、蘓武・大井（旭実）４―０石井・大日向（旭明成）、藤田・馬場（旭大高）４―２佐々木美・岡本（旭実）、藤岡・清水（旭明成）４―３森谷・菊地（旭実）

▽準決勝

蘓武・大井４―０渡邊・柳元、藤田・馬場４―２藤岡・清水

▽決勝

藤田・馬場４―２蘓武・大井

◆卓球（１６～１８日・市総合体育館）

【男子】

◇団体

▽１回戦

旭実３―０富良野緑峰、旭永嶺３―０旭龍谷、旭高専３―０南富良野、旭北３―２旭農、旭工３―１旭商、旭南３―０羽幌、留萌３―０旭西、旭東３―０富良野

▽２回戦

旭実３―０旭永嶺、旭北３―０旭高専、旭南３―１旭工、留萌３―１旭東

▽決勝リーグ

旭実３―０旭北、旭実３―０旭南、旭実３―０留萌、旭南３―１旭北、留萌３―２旭北、留萌３―２旭南

▽順位

①旭実３勝②留萌２勝１敗③旭南１勝２敗④旭北３敗

◇ダブルス

▽準決勝

大谷龍・平岡（旭実）３―０高野・大谷丈（旭実）、鎌田・富塚（旭実）３―１大西・佐々木（旭実）

▽決勝

大谷龍・平岡３―２鎌田・富塚

◇シングルス

▽準決勝

平岡（旭実）３―０富塚（旭実）、高野（旭実）３―０松岡（旭実）

▽決勝

平岡３―０高野

【女子】

◇団体

▽予選リーグＡ

①旭北②旭商③旭農④旭永嶺⑤南富良野

▽同Ｂ

①旭南②留萌③旭西④旭東⑤富良野緑峰⑥富良野

▽準決勝

旭北３―０留萌、旭商３―２旭南

▽決勝

旭北３―１旭商

◇ダブルス

▽準決勝

藤澤・風上（旭南）３―２杉本・寺坂（富良野緑峰）、佐々木・楠（旭北）３―２中村・齋藤（富良野）

▽決勝

藤澤・風上３―０佐々木・楠

◇シングルス

▽準決勝

藤澤（旭南）３―０齊藤（富良野）、杉本（富良野緑峰）３―２中村（富良野）

▽決勝

藤澤３―０杉本

◆弓道（１６～１８日・市弓道場誠心館）

【男子】

▽団体

①旭永嶺②旭実③旭南

▽個人

①三浦駿介（留萌）②渡邊蓮（旭南）③佐藤工生（旭永嶺）④海東航（留萌）⑤中村聡太（留萌）⑥田中雅也（旭南）

【女子】

▽団体

①旭永嶺②旭南③留萌

▽個人

①越前萌絵（旭永嶺）②秋葉紗世（留萌）③脇田明音（旭実）④熊谷梨沙（旭永嶺）⑤上原碧純（旭農）⑥谷口美澪（旭南）

◆体操・新体操（２０日・市総合体育館）

…体操…（出場は旭西のみ）

【男子】

◇個人

▽１部総合

①寺沢佳祐②坂井稜汰

▽２部総合

①村中竜雅②中村敦雅③西村銀也

…新体操…

【女子】

◇個人

▽１部総合

①金野汐里（旭商）

▽種目別フープ

①金野汐里（旭商）

▽同ボール

①金野汐里（旭商）

▽２部総合

①工藤朱莉（旭西）②石田妃代莉（旭西）