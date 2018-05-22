◆柔道（１６～１８日・旭大高体育館）
【男子】
◇団体
▽決勝リーグ
旭龍谷４―０旭工、旭龍谷５―０旭大高、旭龍谷５―０旭南、旭龍谷５―０旭実、旭工５―０旭大高、旭工５―０旭南、旭工５―０旭実、旭南２―２（代表戦）旭大高、旭実２―２（代表戦）旭大高、旭実２―２旭南（内容勝）
▽順位
①旭龍谷４勝②旭工３勝１敗③旭実２勝２敗④旭南１勝３敗⑤旭大高４敗
◇個人
▽６０㌔級
①千葉初磨（旭龍谷）②髙橋心（旭工）③吉宮伸吾（旭実）③泉幸成（旭龍谷）⑤斎藤栄輝（旭南）⑤工藤朱璃（旭大高）
▽６６㌔級
①入山竣太（旭龍谷）②中島玖羽（旭龍谷）③梅津純也（旭南）③竹田佳翔（旭龍谷）⑤大竹佑季（旭工）⑤小野寺優斗（旭大高）
▽７３㌔級
①西岡佑（旭工）②遠藤康介（旭龍谷）③松木耀平（旭工）③髙橋礼（旭工）⑤藤島崇斗（旭龍谷）⑤伊藤大輝（旭龍谷）
▽８１㌔級
①幾島拓朗（旭龍谷）②井内麻与（旭工）③岡村大誠（旭工
）③吉本聖（旭南）⑤片桐涼助（旭大高）⑤竹内陸（旭工）
▽９０㌔級
①余湖海斗（旭龍谷）②佐々木冬汰（旭工）③森谷竜斗（旭龍谷）③佐藤豪伎（旭龍谷）⑤芳賀司（旭工）⑤側雄太（旭実）
▽１００㌔級
①小林源太（旭龍谷）②熊谷大夢（旭工）③原田知典（旭龍谷）③川島涼太（旭龍谷）
▽１００㌔超級
①菅原啓太（旭龍谷）②鈴木涼介（旭龍谷）③鏡大輝（旭龍谷）③畠山泰輔（旭工）
【女子】
◇団体
▽決勝リーグ
旭大高２―０旭南、旭大高２―０旭明成、旭南２―１旭明成
▽順位
①旭大高２勝②旭南１勝１敗③旭明成２敗
◇個人
▽４８㌔級
①三田未菜海（旭南）
▽５２㌔級
①江上まりん（旭実）②阿部奎那（旭大高）③千葉穂香（旭明成）③藤本ちひろ（旭南）
▽６３㌔以級
①塚本柊奈（旭龍谷）
▽６３㌔超級
①高階くるみ（旭大高）②及川美優（旭大高）③須藤花凜（旭明成）
◆ソフトテニス（１６～１８日・花咲コート）
【男子】
◇団体
▽Ａブロック
①旭実②旭農③羽幌
▽Ｂブロック
①旭明成②旭大高③東川
▽Ｃブロック
①旭東②旭工③旭高専
▽Ｄブロック
①旭商②旭西③留萌
▽決勝トーナメント１回戦
旭実２―０旭大高、旭商２―１旭工、旭東２―１旭西、旭明成２―１旭農
▽準決勝
旭実２―０旭商、旭明成２―１旭東
▽決勝
旭実２―０旭明成
▽第３代表決定戦
旭東２―１旭商
◇個人
▽準々決勝
及川・菅原（旭実）４―２菅原・渡辺（旭実）、後藤・茂田（旭工）４―２小倉・浅井（旭東）、大野・桐（旭実）４―２金村・坂田（旭工）、藤井・齊藤（旭実）４―０佐藤・岩井（旭商）
▽準決勝
及川・菅原４―０後藤・浅田、大野・桐４―１藤井・齊藤
▽決勝
大野・桐４―２及川・菅原
【女子】
◇団体
▽Ａブロック
①旭実②留萌③富良野緑峰
▽Ｂブロック
①旭明成②旭東③旭農
▽Ｃブロック
①旭北②旭商③旭大高
▽Ｄブロック
①旭西②東川③羽幌
▽決勝トーナメント１回戦
旭実２―０旭東、旭商２―０旭西、旭北２―０留萌、旭明成２―０東川
▽準決勝
旭実２―０旭商、旭明成２―０旭北
▽決勝
旭明成２―１旭実
▽第３代表決定戦
旭商２―１旭北
◇個人
▽準々決勝
渡邊・柳元（旭東）４―２髙橋・村瀬（旭実）、蘓武・大井（旭実）４―０石井・大日向（旭明成）、藤田・馬場（旭大高）４―２佐々木美・岡本（旭実）、藤岡・清水（旭明成）４―３森谷・菊地（旭実）
▽準決勝
蘓武・大井４―０渡邊・柳元、藤田・馬場４―２藤岡・清水
▽決勝
藤田・馬場４―２蘓武・大井
◆卓球（１６～１８日・市総合体育館）
【男子】
◇団体
▽１回戦
旭実３―０富良野緑峰、旭永嶺３―０旭龍谷、旭高専３―０南富良野、旭北３―２旭農、旭工３―１旭商、旭南３―０羽幌、留萌３―０旭西、旭東３―０富良野
▽２回戦
旭実３―０旭永嶺、旭北３―０旭高専、旭南３―１旭工、留萌３―１旭東
▽決勝リーグ
旭実３―０旭北、旭実３―０旭南、旭実３―０留萌、旭南３―１旭北、留萌３―２旭北、留萌３―２旭南
▽順位
①旭実３勝②留萌２勝１敗③旭南１勝２敗④旭北３敗
◇ダブルス
▽準決勝
大谷龍・平岡（旭実）３―０高野・大谷丈（旭実）、鎌田・富塚（旭実）３―１大西・佐々木（旭実）
▽決勝
大谷龍・平岡３―２鎌田・富塚
◇シングルス
▽準決勝
平岡（旭実）３―０富塚（旭実）、高野（旭実）３―０松岡（旭実）
▽決勝
平岡３―０高野
【女子】
◇団体
▽予選リーグＡ
①旭北②旭商③旭農④旭永嶺⑤南富良野
▽同Ｂ
①旭南②留萌③旭西④旭東⑤富良野緑峰⑥富良野
▽準決勝
旭北３―０留萌、旭商３―２旭南
▽決勝
旭北３―１旭商
◇ダブルス
▽準決勝
藤澤・風上（旭南）３―２杉本・寺坂（富良野緑峰）、佐々木・楠（旭北）３―２中村・齋藤（富良野）
▽決勝
藤澤・風上３―０佐々木・楠
◇シングルス
▽準決勝
藤澤（旭南）３―０齊藤（富良野）、杉本（富良野緑峰）３―２中村（富良野）
▽決勝
藤澤３―０杉本
◆弓道（１６～１８日・市弓道場誠心館）
【男子】
▽団体
①旭永嶺②旭実③旭南
▽個人
①三浦駿介（留萌）②渡邊蓮（旭南）③佐藤工生（旭永嶺）④海東航（留萌）⑤中村聡太（留萌）⑥田中雅也（旭南）
【女子】
▽団体
①旭永嶺②旭南③留萌
▽個人
①越前萌絵（旭永嶺）②秋葉紗世（留萌）③脇田明音（旭実）④熊谷梨沙（旭永嶺）⑤上原碧純（旭農）⑥谷口美澪（旭南）
◆体操・新体操（２０日・市総合体育館）
…体操…（出場は旭西のみ）
【男子】
◇個人
▽１部総合
①寺沢佳祐②坂井稜汰
▽２部総合
①村中竜雅②中村敦雅③西村銀也
…新体操…
【女子】
◇個人
▽１部総合
①金野汐里（旭商）
▽種目別フープ
①金野汐里（旭商）
▽同ボール
①金野汐里（旭商）
▽２部総合
①工藤朱莉（旭西）②石田妃代莉（旭西）