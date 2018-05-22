◇第２節
ノルブリッツ北海道ＦＣ４―０新日鉄住金室蘭サッカー部、北海道十勝スカイアース５―１札大ＧＰ、札幌蹴球団９―０岩見沢北蹴会、トヨタ自動車北海道サッカー部３―１ヴェルデラッソ旭
第４１回北海道サッカーリーグ（２０日・東光公園球技場ほか）
2018/05/22
◇第２節
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