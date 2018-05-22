留萌５―２鷹栖（進藤５＝留、鈴木、長谷部＝鷹）、東陽２―０上富良野（斉藤２＝東）、増毛５―１東光（三鹿由２、大井３＝増、江刺＝東）、旭教大付属２―１トラウム２ｎｄ（山田、内田怜＝付、中谷＝ト）、留萌５―１東神楽（遠藤２、三木、石黒、尾崎＝留、松井＝東）