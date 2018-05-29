▽Ａ級
①長橋美喜・上山友紀②丹代・倉
▽Ｂ級
①小原珠実・吉川しのぶ②三宅・森川③増田・岩瀬③田辺・島田
▽Ｃ級
①小原美加・松原智子②増田・木原
▽Ｄ級
①三輪智子・松井みゆき②達野・平沼
▽シニア
①和田朝子・立花法子②小林・小松田