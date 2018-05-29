▽１回戦
ドリームナイン旭川３―２Ｔクラス、アサヒカワＳＮＥＳ８―１旭川消防クラブ
▽２回戦
ドリームナイン旭川６―５明治旭川工場、カルド６―３ジャッグル、アジアクラブ１７―１旭川信用金庫、アルティメット８―２パッション、旭川クラブ１３―９日本製紙スピリッツ、鷹栖町役場３―２ＪＲ旭川運転所、ダイヤモンドプレイヤーズ６―３旭川赤十字病院、ニューヤンキース７―０アサヒカワＳＮＥＳ
▽３回戦
ドリームナイン旭川５―３カルド、アルティメット６―３アジアクラブ、鷹栖町役場８―７旭川クラブ、ダイヤモンドプレイヤーズ１０―５ニューヤンキース
▽準決勝
アルティメット１５―３ドリームナイン旭川、ダイヤモンドプレイヤーズ４―２鷹栖町役場