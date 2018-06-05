◆バドミントン（５月２８日～３０日・市総合体育館）

【男子】

◇団体

▽１回戦

旭西３―０上川、鷹栖３―０南富良野

▽２回戦

旭実３―０旭西、留萌３―０富良野緑峰、旭南３―１旭永嶺、旭龍谷３―１旭北、旭商３―０上富良野、旭東３―１旭農、旭高専３―０美瑛、旭工３―０鷹栖

▽３回戦

旭実３―０留萌、旭龍谷３―２旭南、旭商３―２旭東、旭工３―０旭高専

▽準決勝

旭実３―０旭龍谷、旭工３―１旭商

▽決勝

旭実３―０旭工

▽３位決定戦

旭龍谷３―１旭商

◇シングルス

▽準決勝

蝦夷森駿（旭実）２―０木津輝（旭工）、太田竣（旭実）２―０稲垣健太（旭実）

▽決勝

蝦夷森２―０太田

▽３位決定戦

稲垣２―０木津

◇ダブルス

▽準決勝

山村勇人・伊東駿（旭実）２―１福村龍・稲垣健太（旭実）、蝦夷森駿・太田竣（旭実）２―０石橋滉太・木津輝（旭工）

▽決勝

蝦夷森・太田２―１山村・伊東

▽３位決定戦

福村・稲垣２―０石橋・木津

【女子】

◇団体

▽１回戦

旭東２―１旭龍谷

▽２回戦

旭実３―０旭東、旭永嶺３―０留萌、鷹栖３―０上富良野、旭南３―０富良野緑峰、旭北３―０旭工、旭商３―０旭農、富良野３―０旭藤女子、旭西３―０上川

▽３回戦

旭実３―０旭永嶺、旭南３―１鷹栖、旭北３―１旭商、旭西３―０富良野

▽準決勝

旭実３―０旭南、旭北３―２旭西

▽決勝

旭実３―０旭北

▽３位決定戦

旭西３―１旭南

◇シングルス

▽準決勝

中村絢香（旭北）２―１菊地伶菜（旭実）、藤原遥花（旭実）３―０遠藤みのり（旭実）

▽決勝

藤原２―１中村

▽３位決定戦

遠藤２―１菊地

◇ダブルス

▽準決勝

木村唯菜・菊地伶菜（旭実）２―１中村絢香・岡田麻椰（旭北）、藤原遥花・遠藤みのり（旭実）２―０宮崎里沙・渡邊聖加（旭実）

▽決勝

藤原・遠藤２―０木村・菊地

▽３位決定戦

宮崎・渡邊２―１中村・岡田

◆剣道（５月２９日～３１日・旭永嶺高体育館）

【男子】

◇団体

▽予選Ａブロック

①旭永嶺②旭商③留萌

▽同Ｂブロック

①旭龍谷②旭大高③旭北

▽同Ｃブロック

①旭東②旭高専③旭工

▽決勝リーグ 旭永嶺１―１旭東、旭永嶺４―０旭龍谷、旭東２―２旭龍谷

▽順位

①旭永嶺②旭東③旭龍谷

◇個人

▽決勝

後藤晴也（旭永嶺）コド― 磯野港（旭商）

▽３・４位決定戦

森光太郎（旭大高）コ― 川井琉生（旭大高）

▽５・６位決定戦

木戸一輝（旭龍谷）メメ― 堀田久嗣（旭北）

▽７・８位決定戦

松尾貫平（旭永嶺）メメ― 中井鳳雅（旭龍谷）

【女子】

◇団体

▽決勝リーグ 旭大高３―２旭北、旭大高５―０旭工、旭北５―０旭工

▽順位

①旭大高②旭北③旭工

◇個人

▽決勝

青池実咲（旭北）メ― 木村美月（旭大高）

▽３・４位決定戦

土佐優芽（旭大高）メ― 丸田夏絹（旭北）

▽５・６位決定戦

木村沙羅（旭高専）メ― 鳴海来夢（旭大高）

▽７・８位決定戦

安澤志野（旭大高）コメ― 柳谷明依璃（旭北）

◆登山（５月２３日～２５日・富良野岳、上ホロカメットク山）

【男子】

▽最優秀校

旭東

▽優秀校

旭北、旭西

【女子】

▽最優秀校

旭東

▽優秀校

旭北

◆空手道（５月２６日・留萌高体育館）

【男子】

◇団体

▽組手

①留萌②旭永嶺

▽形

①留萌②旭永嶺

◇個人

▽形

①河合桂吾（旭永嶺）②菅原大輝（富良野）③工藤夏輝（旭明成）④近隼斗（旭永嶺）⑤嶋本凌央（留萌）

▽組手

①加藤清登（留萌）②井上快大（留萌）③竹内悠稀（留萌）③嶋本凌央（留萌）

【女子】

◇団体

▽組手

①旭永嶺

▽形

①旭永嶺

◇個人

▽形

①尾崎涼花（旭南）②増澤紅葉（旭明成）③笹原彩愛（旭西）

▽組手

①石黒小雪（留萌）②越後谷愛香（留萌）③増澤紅葉（旭明成）③相馬日奈（旭東）