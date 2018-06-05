◆バドミントン（５月２８日～３０日・市総合体育館）
【男子】
◇団体
▽１回戦
旭西３―０上川、鷹栖３―０南富良野
▽２回戦
旭実３―０旭西、留萌３―０富良野緑峰、旭南３―１旭永嶺、旭龍谷３―１旭北、旭商３―０上富良野、旭東３―１旭農、旭高専３―０美瑛、旭工３―０鷹栖
▽３回戦
旭実３―０留萌、旭龍谷３―２旭南、旭商３―２旭東、旭工３―０旭高専
▽準決勝
旭実３―０旭龍谷、旭工３―１旭商
▽決勝
旭実３―０旭工
▽３位決定戦
旭龍谷３―１旭商
◇シングルス
▽準決勝
蝦夷森駿（旭実）２―０木津輝（旭工）、太田竣（旭実）２―０稲垣健太（旭実）
▽決勝
蝦夷森２―０太田
▽３位決定戦
稲垣２―０木津
◇ダブルス
▽準決勝
山村勇人・伊東駿（旭実）２―１福村龍・稲垣健太（旭実）、蝦夷森駿・太田竣（旭実）２―０石橋滉太・木津輝（旭工）
▽決勝
蝦夷森・太田２―１山村・伊東
▽３位決定戦
福村・稲垣２―０石橋・木津
【女子】
◇団体
▽１回戦
旭東２―１旭龍谷
▽２回戦
旭実３―０旭東、旭永嶺３―０留萌、鷹栖３―０上富良野、旭南３―０富良野緑峰、旭北３―０旭工、旭商３―０旭農、富良野３―０旭藤女子、旭西３―０上川
▽３回戦
旭実３―０旭永嶺、旭南３―１鷹栖、旭北３―１旭商、旭西３―０富良野
▽準決勝
旭実３―０旭南、旭北３―２旭西
▽決勝
旭実３―０旭北
▽３位決定戦
旭西３―１旭南
◇シングルス
▽準決勝
中村絢香（旭北）２―１菊地伶菜（旭実）、藤原遥花（旭実）３―０遠藤みのり（旭実）
▽決勝
藤原２―１中村
▽３位決定戦
遠藤２―１菊地
◇ダブルス
▽準決勝
木村唯菜・菊地伶菜（旭実）２―１中村絢香・岡田麻椰（旭北）、藤原遥花・遠藤みのり（旭実）２―０宮崎里沙・渡邊聖加（旭実）
▽決勝
藤原・遠藤２―０木村・菊地
▽３位決定戦
宮崎・渡邊２―１中村・岡田
◆剣道（５月２９日～３１日・旭永嶺高体育館）
【男子】
◇団体
▽予選Ａブロック
①旭永嶺②旭商③留萌
▽同Ｂブロック
①旭龍谷②旭大高③旭北
▽同Ｃブロック
①旭東②旭高専③旭工
▽決勝リーグ 旭永嶺１―１旭東、旭永嶺４―０旭龍谷、旭東２―２旭龍谷
▽順位
①旭永嶺②旭東③旭龍谷
◇個人
▽決勝
後藤晴也（旭永嶺）コド― 磯野港（旭商）
▽３・４位決定戦
森光太郎（旭大高）コ― 川井琉生（旭大高）
▽５・６位決定戦
木戸一輝（旭龍谷）メメ― 堀田久嗣（旭北）
▽７・８位決定戦
松尾貫平（旭永嶺）メメ― 中井鳳雅（旭龍谷）
【女子】
◇団体
▽決勝リーグ 旭大高３―２旭北、旭大高５―０旭工、旭北５―０旭工
▽順位
①旭大高②旭北③旭工
◇個人
▽決勝
青池実咲（旭北）メ― 木村美月（旭大高）
▽３・４位決定戦
土佐優芽（旭大高）メ― 丸田夏絹（旭北）
▽５・６位決定戦
木村沙羅（旭高専）メ― 鳴海来夢（旭大高）
▽７・８位決定戦
安澤志野（旭大高）コメ― 柳谷明依璃（旭北）
◆登山（５月２３日～２５日・富良野岳、上ホロカメットク山）
【男子】
▽最優秀校
旭東
▽優秀校
旭北、旭西
【女子】
▽最優秀校
旭東
▽優秀校
旭北
◆空手道（５月２６日・留萌高体育館）
【男子】
◇団体
▽組手
①留萌②旭永嶺
▽形
①留萌②旭永嶺
◇個人
▽形
①河合桂吾（旭永嶺）②菅原大輝（富良野）③工藤夏輝（旭明成）④近隼斗（旭永嶺）⑤嶋本凌央（留萌）
▽組手
①加藤清登（留萌）②井上快大（留萌）③竹内悠稀（留萌）③嶋本凌央（留萌）
【女子】
◇団体
▽組手
①旭永嶺
▽形
①旭永嶺
◇個人
▽形
①尾崎涼花（旭南）②増澤紅葉（旭明成）③笹原彩愛（旭西）
▽組手
①石黒小雪（留萌）②越後谷愛香（留萌）③増澤紅葉（旭明成）③相馬日奈（旭東）