【男子】
◇シングルス
▽サーティ
①北川（エレッズ旭川）②高井（ナガオＳＣ）③伊藤（翔くんとゆかいな仲間達）③高橋（ナガオＳＣ）
▽フォーティ
①島畑（卓心会）②宮松（実業クラブ）③三並（ブレイブ旭川）③本間（ナガオＳＣ）
▽フィフティ
①須藤（陵雲クラブ）②加賀美（パパス＆パパス）③佐々木（パパス＆パパス）③小松原（グッドスピード）
▽ローシックスティ
①窪田（ナガオＳＣ）
▽ハイシックスティ
①長尾（ナガオＳＣ）②小原（陵雲クラブ）
▽ローセブンティ
①高瀬（卓志クラブ）
▽ハイセブンティ
①大西（ナガオＳＣ）②若松（卓闘会）
▽エイティ
①石田（東神楽クラブ）②目良（卓志クラブ）
【女子】
◇シングルス
▽サーティ
①長尾（ナガオＳＣ）
▽フォーティ
①下條（陵雲クラブ）②粟田（花咲クラブ）
▽フィフティ
①目良（グッドスピード）
▽ローシックスティ
①太田（花咲クラブ）②石内（花咲クラブ）③坂本（花咲クラブ）③西山（ひまわり）
▽ハイシックスティ
①芳野（鷹栖クラブ）②浦島（チャレンジ）
▽ローセブンティ
①深貝（卓翔クラブ）②安井（花咲クラブ）③吉田（神居サークル）③小林（神居サークル）