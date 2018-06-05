【男子】

◇団体

▽１回戦

永山南３―０明星、東光２―１光陽、春光台３―０西神楽、広陵２―１忠和、東陽２―１北門、緑が丘３―０東鷹栖

▽２回戦

東明２―０永山南、春光台２―０東光、広陵２―１東陽、緑が丘２―１愛宕

▽準決勝

東明２―１春光台、広陵２―１緑が丘

▽決勝

東明２―１広陵

▽３位決定戦

春光台２―１緑が丘

◇シングルス

①菊地陸哉（愛宕）②小島（東明）③伊藤彰（広陵）④平井（春光台）⑤高橋（東陽）⑤渡部（忠和）⑤鈴木（忠和）⑤瀬戸（永山南）

◇ダブルス

①野村波輝・佐々木颯太（東明）②犬嶋・片山（東明）③林・辻（春光台）④秋葉・佐藤（広陵）⑤芹沢・鎌倉（忠和）⑤平尾・山本（東陽）⑤中田・奥山（広陵）⑤木内・吉田（忠和）

【女子】

◇団体

▽１回戦

東陽２―１光陽、永山南２―１緑が丘、東明３―０明星、春光台３―０旭教大付属、北門２―１東光、広陵３―０西神楽

▽２回戦

愛宕３―０東陽、東明２―０永山南、春光台２―０北門、忠和３―０広陵

▽準決勝

東明２―１愛宕、忠和２―０春光台

▽決勝

忠和２―０東明

▽３位決定戦

愛宕２―０春光台

◇シングルス

①岩戸和音（愛宕）②土佐（忠和）③川等（愛宕）④志摩（忠和）⑤山崎（永山南）⑤谷内（忠和）⑤石崎（広陵）⑤鈴木（旭教大付属）

◇ダブルス

①前田来実・遠藤さえ（東明）②今井・嶋村（東明）③山田・獅子原（忠和）④片渕・高木（愛宕）⑤大山・谷口（東明）⑤平岡・福井（愛宕）⑤松浦・吉田（春光台）⑤高橋・中塩（愛宕）