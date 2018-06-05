マリア６―４ケークラブ、旭川ダンディーズ　不戦勝
エスポワール、マリア８―０エスポワール、イーストリバー８―１旭川ダンディーズ、ケークラブ９―２道北勤医協エンゼルス、旭川ダンディーズ４―２マリア、旭川ダンディーズ５―４道北勤医協エンゼルス、ケークラブ１０―３エスポワール、イーストリバー６―１マリア