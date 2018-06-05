神居東３―０トラウム３ｒｄ（落合２、加藤＝神）、北門２―１神居（渕柳、影近＝北、二階堂＝神）、緑が丘サテライト３―１トラウム２ｎｄ（堀田２、砂川＝緑、中島＝ト）、旭教大付属２―０東陽（山本、齋藤＝旭）、明星０―０上富良野、東明１―０北星（藤田＝東）、東光３―１愛宕（大西、江刺２＝東、山崎＝愛）、留萌４―２パステーク（遠藤２、堺、伊藤＝留、金津、穴田＝パ）、サフォークランド士別６―０春光台（千葉２、高橋龍３、大塚＝サ）、緑が丘３ｒｄ６―０名寄東（坂谷内４、久保、松野＝緑）、神楽２―１永山南（内藤、藤本周＝神）、六合３―０留萌港南（森田２、升田＝六）